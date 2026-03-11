モトローラ・モビリティ・ジャパンは、Androidスマートフォン『moto g06』を3月10日に発表した。3月19日より国内各チャネルで販売を開始する予定で、価格はオープンとなる。SIMロックフリーで提供される。 【画像あり】2つの本体カラーを比較 『moto g06』は、コストパフォーマンスを重視したエントリーモデルのスマートフォンだ。AI対応の5000万画素カメラシステムを搭載