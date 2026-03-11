ゆずが、ニューアルバム『心音』を本日3月11日にリリース。あわせて、同作に収録されている東日本大震災15年 震災伝承ソング「幾重」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】ゆず、原摩利彦もピアノ演奏で参加した「幾重」MV） ゆずが昨年秋、NHK仙台から楽曲制作オファーを受けて生まれた同楽曲。“3.11”以降、人々が重ねてきた15年の日々と想いを受け止め、それぞれの歩みで未来を拓いていくさまを、優