ベトナム航空は、ホーチミン〜プーケット線を4月2日に開設する。ホーチミン発、プーケット発ともに月・火・木・土・日曜の週5往復を運航する。機材はエアバスA321型機を使用する。所要時間はホーチミン発が1時間50分、プーケット発が2時間。往復いずれも、東京/成田・名古屋/中部・大阪/関西・福岡発着便と同日接続ができるスケジュールとなっている。■ダイヤVN621ホーチミン（16：00）〜プーケット（17：50）／月・火・木・土