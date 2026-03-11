回転寿司チェーン『かっぱ寿司』からお得な春メニューが登場する。2026年3月12日から売り出されるのは、「3種の食べ比べシリーズ」。多彩なネタを楽しめるというが、いったいどんなラインナップなのか。普段食べないネタにも挑戦、シェアしても◎2026年3月12日から開始する「かっぱの春定番」から、3種の食べ比べシリーズが登場。計4つの食べ比べセットがあり、人気のネタから挑戦ネタまで揃う。2026年3月12日開始！「かっぱの春