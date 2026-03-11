３月11日。東日本大震災から15年が経った。当時を振り返ってみる。関東のJクラブでインタビュー取材をしていた。突然の激しい揺れ。詳しくは覚えていないが、慌てふためいて、別の部屋の様子を見に行くと、他の選手たちもかなり狼狽していた。何が起こったのか分からなかった。当然、インタビューは中止。これほどの大惨事になるとは想像もできなかった。クラブハウスから帰る途中、すでに道は渋滞していた。2011年、ベガ