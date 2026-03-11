大相撲春場所4日目、東幕下4枚目で金沢市出身の炎鵬は寄り切りで勝ち2連勝です。炎鵬は、先の初場所で6勝1敗の成績をあげ、今場所は十両に近い位置に番付を上げています。志摩ノ海との一番、立ち合い低い姿勢から左の前まわしをつかみます。志摩ノ海は出し投げにも警戒するような状態で、炎鵬がつかんだのは一枚まわしだったものの、決して離すことなく寄り切りました。2連勝です。炎鵬は首を故障し2023年の夏場所で途中休場してか