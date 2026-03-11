セイワは2月27日、トヨタ自動車の商用バン「ハイエース」専用設計のドリンクホルダーを、Amazon.co.jpで発売した。「ハイエース」専用設計のドリンクホルダー同商品は、ハイエースの車内空間を最大限に活用するために専用設計し、実用性を追求したドリンクホルダー。運転席用、助手席用、およびセットモデルを展開する。車種専用設計のため、エアコン吹き出し口付近に工具不要で確実に固定できる。ウィンカーレバーの操作を妨げず