ゴンが運営する「粗大ゴミ回収本舗」は2月27日、「遺品整理」に関する調査結果を発表した。同調査は2月、全国の20代〜60代の男女500名を対象に、インターネットで実施した。遺品整理・片付けの際、最も「処分や扱いが難しい」と感じるもの遺品整理の際に最も「処分や扱いが難しい」と感じるモノを尋ねたところ、圧倒的に多い回答は「デジタル遺産」(214票)だった。次いで「思い出の品」(128票)となっている。デジタル遺産(スマホ・