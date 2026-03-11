「大相撲春場所・４日目」（１１日、エディオンアリーナ大阪）脊髄損傷の大ケガからの関取復帰を目指す東幕下４枚目の炎鵬（伊勢ケ浜）は志摩ノ海（木瀬）を寄り切り、２連勝を決めた。５０キロ以上重い幕内経験者の相手に対し、鋭い踏み込みから攻め続け、「しっかり集中して取りました」と完勝だった。序ノ口まで転落した幕内経験者として史上初の十両返り咲きを狙う。先場所に左足を負傷し、現在も治療を施しながらの出場