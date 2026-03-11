日産自動車のロゴ＝横浜市日産自動車は11日、2026年春闘で、総額月1万円の賃上げを求めた労働組合に満額回答したと発表した。賃上げ率は2.7％。5.0カ月分の年間一時金の要求にも応じた。26年3月期の連結純損益は2年連続で6千億円超の赤字を計上する見通しだが、物価高に加え、経営再建に取り組む従業員の士気向上を考慮した。25年春闘は月1万8千円の要求に対し1万6500円と回答。一時金は5.2カ月だった。今春闘の自動車大手の