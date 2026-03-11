安藤ハザマは4月より、計測システム 「(仮称)AH-WAVES(アーウェイブス)」の運用を開始する。振動計測システム同システムは、半導体や精密機器の生産現場での振動課題に対応するために開発した、無線計測・多点計測・リアルタイム分析を組み合わせた振動計測システム。リアルタイム分析小型・軽量のバッテリ駆動センサとパソコンをWi-Fi接続することで、配線なしで振動計測が行えるようになっている。3軸振動センサを6台まで接続可