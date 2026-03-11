試合前、東日本大震災の犠牲者を悼み黙とうする（手前から）日本ハム、楽天の選手ら＝11日午後0時56分、静岡市東日本大震災の発生から15年となった11日、被災地の仙台市に本拠地を置くプロ野球楽天は半旗が掲げられた静岡県草薙総合運動場野球場でのオープン戦前に、対戦相手の日本ハムとともにグラウンドに整列して黙とうをささげた。高校時代に大阪で阪神大震災を経験し、地震の怖さを知る三木肇監督（48）は「15年たっても