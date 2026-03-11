【シドニー共同】オーストラリアのバーク内相は11日、人道目的でビザを発給したサッカー女子選手らイラン人2人のうち1人が帰国することになったと明らかにした。議会質疑で語った。ビザを与えた計7人のうち残留するのは6人となる。