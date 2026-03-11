１０年前に面識のない少女（当時１０歳代）に性的暴行を加えてけがを負わせたなどとして、大阪府警は１１日、住所不定、無職杉原宏高容疑者（４０）を強姦致傷とわいせつ略取の疑いで逮捕したと発表した。事件後にフィリピンに出国していたが、フィリピン当局が身柄を拘束しているとの情報が入り、１０日に強制送還された。調べに「イエスもノーもありません」と供述している。発表では、杉原容疑者は２０１６年１月６日午前０