ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の１１日放送は、番組公式Ｘで「ＷＢＣ開幕を記念して野球系の説＆企画を再調査」と告知。番組のファンからは、最近姿を見ないプロ野球レジェンドＯＢの回の再放送を期待する声が上がった。番組公式Ｘでは、この日の企画について「ＷＢＣ開幕記念ＳＰ」と題して「野球系の説＆企画を再調査！これまでに番組が放送した４１の説を調査していく中でまさかの事実が発覚！」と意味深告知がなされた