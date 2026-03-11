＜大相撲三月場所＞◇四日目◇11日◇大阪・エディオンアリーナ 【映像】館内ざわつく“あわや”のハプニング（実際の様子）三段目の取組で、土俵上が緊張感に包まれる“あわや”のハプニングが発生した。激しい攻防の最中、一方の力士のまわしが解けかかる事態に、行司が「待った」をかけ中断。館内に「動くな！」という鋭い声が響き渡る異例の光景に、ファンからは驚きとともに、冷静な対応を見せた行司への称賛が相次いだ