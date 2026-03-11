レックは3月2日、パーソナルケアブランド「NUTANTT(ニュータント)」から、W洗顔不要の「クレンジング・洗顔シート」を発売した。クレンジング・洗顔シート同商品は、汗・皮脂やメイク汚れ、日やけ止めはもちろん肌に付着したほこりや花粉、大気汚染物質で知られるPM2.5などの汚れも落とし、保湿ケアまで1枚でできるW洗顔不要の多機能クレンジング・洗顔シート。洗浄成分には植物油と糖を酵母で発酵させた天然界面活性剤の「ソホロ