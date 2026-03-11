Photo: 三浦一紀 スマートフォン撮影関連のグッズを多数展開しているPGYTECH（ピージーワイテック）のブースに、便利そうなものを発見。「CreateMate 高速ミニカードリーダー内蔵ケース」です。 Photo: 三浦一紀 こちら、カバーを開けるとSDカードとmicroSDカードが収納できるカードケースとなります。この状