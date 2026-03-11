定食チェーン「やよい軒」は、3月17日より「辛うま麺」を発売する。もっちりとした太麺に、辛さの中にも旨味を感じられるスープが絡む、食べ応えのある一杯だという。唐辛子の刺激的な辛さに加え、コクと深みのあるスープが特徴の“辛うま麺”は、具材にはニラと溶き卵を使用している。さらに、サクサクとした食感のから揚げを組み合わせた定食のほか、濃厚なコクの「たっぷりチーズ」、通常の3倍の辛さに仕上げた「辛さ3倍」もラ