栗林庵 特別名勝・栗林公園（高松市）東門の横にある「かがわ物産館・栗林庵」が2026年春に13周年を迎えます。「さぬきのええもんうまいもん」をテーマに3月13日～22日、感謝祭を開催します。 讃岐うどん詰め合わせの販売、香川県オリジナルイチゴ・さぬきひめフェア、香川県オリジナル小麦「さぬきの夢」フェア（お菓子の試食販売）、ラナンキュラス「てまり」シリーズのPR販売、東かがわ市特産の手袋や