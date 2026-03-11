◆オープン戦ＤｅＮＡ―広島（１１日・横浜）広島のドラフト３位・勝田成内野手（近大）がプロ１号を放った。６回１死一塁で右翼ポール際へ２ラン。実績十分のＤｅＮＡ・伊勢のカットボールを捉えた。前の打席でも中前への２点打を放っていたルーキーは、これで猛打賞、４打点とした。１２球団で最も小さい身長１６３センチ。俊足が武器だが、オープン戦の打率を３割台に乗せ、バットでもアピールしている