◆オープン戦ＤｅＮＡ―広島（１１日・横浜）広島・床田寛樹投手は５回を６９球、７安打２失点で交代した。２回先頭のヒュンメルの三ゴロを林が一塁へ悪送球。出塁を許し、そこから１点を失った。３回は３者凡退の後、４回に３安打を浴びた。先頭のヒュンメルに左翼線二塁打の後、続く石上に中前打。中堅のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が本塁へワンバウンドの好返球で補殺を決めて得点を阻止したが、浜に右翼線への適