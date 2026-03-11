近畿自動車道の様子。 阪和道から「取り残された」大阪のベッドタウン 大阪府南部には「高速空白地帯」が広がっている 大阪府中南部の広域交通を担っている高速道路が「阪和自動車道」だ。同路線は、「近畿自動車道」として名神高速道路「吹田JCT」を起点に、大阪の山側郊外を通って南下し、松原市で「阪和道」に名称が変わる。その後は、堺市・岸和田市・貝塚市の内陸エリアを経由しながら、和歌山方面へつながる。東京にお