2026年3月10日(火)より、ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!(ロッキークランチーーー！)”ストロベリーブラックココア”と”ソルティハニーバター”が期間限定で発売!濃厚なアイスクリームに「ザク硬」食感のトッピングがやみつきになる驚きの新作ハーゲンダッツ。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売