高市総理は11日、福島県が主催する東日本大震災追悼復興祈念式に出席し、今年4月から「第三期復興・創生期間」が始まるとして、「様々な課題について、まずは次の5年間で何としても解決していくという強い決意で全力を尽くす」と述べました。【高市総理あいさつ全文】本日ここに、「東日本大震災追悼復興祈念式」が執り行われるにあたり、政府を代表して、謹んで追悼の言葉を申し上げます。東日本大震災の発生から、15年の歳月が流