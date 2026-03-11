高市早苗首相は11日、東日本大震災の追悼復興祈念式で、4月から5年間の「第3期復興・創生期間」が始まるとして「さまざまな課題を次の5年間で何としても解決するという強い決意で、被災地の復興に全力を尽くす」と述べた。