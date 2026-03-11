女優・のん（32）が11日、自身のXを更新。東日本大震災の発生から15年が経ったことについて言及し、被災地への思いを記した。のんは「東日本大震災の発生から今年で15年。今日という日を確かめます。今年も黙祷させていただきます」と記した。のんは2013年に、岩手県久慈市を舞台にしたNHK連続ドラマ小説「あまちゃん」でヒロインを務めており、東北は“第二の故郷”ともいえる。毎年、3月11日には被災地を思う投稿をして