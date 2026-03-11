ブリヂストンスポーツから、真夏の厳しい暑さでも快適にプレーしながらパフォーマンスを落とさない「盛夏の暑さ対策アイテム」が登場。順次販売を開始する。【写真】かぶっているのに涼しい優秀ハットはカラバリもグッド！今回ラインナップされたのは5つのアイテムで、一つは晴雨兼用傘だ。強い日差しから身を守ってくれる、遮光率・紫外線遮蔽率100％の生地を採用。大きめサイズの『プロモデル（UM2601）』は、日差しも雨もしっか