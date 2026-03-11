＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー開幕戦 マイナビカップ 初日（2日間競技）◇11日◇大栄カントリー倶楽部（千葉）◇6279ヤード・パー72＞女子プロゴルファーへの登竜門「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」の2026年初戦となる「マイナビカップ」が千葉県にある大栄カントリー倶楽部で開幕した。2日間競技の初日前半を全組が終えて4アンダーまでスコアを伸ばしている和田純怜と久世夏乃香が首位タイに並んでいる。大