歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が11日までに自身のブログを更新。歌舞伎俳優の長男・市川新之助（12）が舞踊家で女優の長女・市川ぼたん（14）の身長を上回ったことを報告した。「今日は家から劇場まで2時間40分かけて通勤しました」などとブログにつづった團十郎。子供たちとの時間を過ごすため、自宅から遠方の劇場に向かい、帰宅していることを明かした。「そして今日ついに、麗禾の身長を勸玄がこえました」と長男が長女