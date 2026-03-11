映画配給・宣伝会社のアニープラネットは11日、公式サイトを更新し、3月末で業務活動を休止し、解散することを発表した。【一覧】アニープラネットが宣伝協力した主な作品同社は、代表取締役・佐藤純子社長の名義で文書を掲載。「株式会社アニープラネット 解散のお知らせ」と題し、「このたび弊社は3月末をもちまして、業務活動を休止することにいたしました」と報告。「本サイトも閉鎖となります。長い間のご高覧に心より感