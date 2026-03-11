埼玉県立小児医療センター（さいたま市）は11日、白血病治療のため、昨年1〜10月に抗がん剤を注射した男性患者3人が重度の障害を発症し、うち10代の患者1人が今年2月に死亡したと発表した。他の2人は10歳未満と10代の患者で、現在は重度後遺症のため治療を受けているが、いずれも意識不明の重体という。同センターによると、患者3人の髄液からは、抗がん剤髄腔内注射で本来使用されるはずのない別の薬液「ビンクリスチン」が検