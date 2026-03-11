「オープン戦、ＤｅＮＡ−広島」（１１日、横浜スタジアム）広島のドラフト１位・平川（仙台大）が自慢の強肩をさく裂させた。３点リードの四回だ。無死二塁から石上が捉えた打球へ中前へ。二走・ヒュンメルが一気にホームを目指すも、左中間寄りで打球を処理した平川がバックホーム。送球はワンバウンドで捕手・坂倉のミットに吸い込まれ、タッチアウトとなった。平川がグラブをたたき、小さくガッツポーズ。遠投１２０メー