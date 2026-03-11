高市首相は11日、福島市で行われた東日本大震災追悼復興祈念式で追悼の辞を述べ、「震災による大きな犠牲の下に得られた貴重な教訓を決して風化させること無く、後世に継承していく」と述べた上で、「徹底した事前防災の推進や、発災時から復旧・復興までの一貫した災害対応の司令塔となる防災庁を今年中に設置すべく準備を加速し、災害に強い国づくりを進めていく」と強調した。また、「原子力災害からの復興に向けては、中長期的