アイドルグループ・ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲが１１日、新曲「ぶちかませよ！」を配信リリースした。今作はケツメイシのＲＹＯＪＩが書き下ろしたリズミカルなメロディに野球を連想させる歌詞がちりばめられた熱い一曲。阪神タイガースを中心にプロ野球の試合中継を放送する「ＭＢＳベースボールパーク」の２０２６年の新テーマソングに決定しており、話題を呼んでいる。３月８日には、神戸ワールド記念ホールにて開催され