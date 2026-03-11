演歌歌手の辰巳ゆうとが４日にリリースしたシングル「ロンリー・ジェネレーション」が、発売初週に１・７万枚を売り上げ３月１６日付オリコン週間演歌・歌謡シングルランキングで１位を獲得。週間シングルランキングでも３位にランクインした。「ロンリー・ジェネレーション」は作詞・売野雅勇氏、作曲・幸耕平氏と、前作「運命の夏」と同じ作家陣による作品。「人はひとりじゃない。みんなで幸せになろうよ！」と、孤独や葛藤の