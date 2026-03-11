【モデルプレス＝2026/03/11】ABEMA（アベマ）にて、6月13日13時より国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（通称：MAJ）を無料生中継することが決定した。【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」設立された部門一覧◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」無料生中継決定「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）」。第2回となる今回は、2025年