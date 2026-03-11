【モデルプレス＝2026/03/11】俳優の杉浦太陽が3月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。妻でタレントの辻希美と第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの3ショットを披露した。【写真】45歳5児のパパタレ「絵になる親子」辻ちゃん＆薄毛の0歳5子と顔寄せ合う様子◆杉浦太陽、家族3ショット披露この日45歳を迎えた杉浦。以前の投稿で、日付が変わった0時に起こされ、長女・希空（のあ）の手作りケーキで祝福されたことを明かしていた