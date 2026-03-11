日本時間午後９時半に２月の米消費者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比２．４％上昇、コアの大方の予想は前年比２．５％昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の２．４％上昇、２．５％上昇から変わらないとみられている。全米自動車協会（ＡＡＡ）の集計によると、ガソリンの全米平均価格は２月に上昇している。こうしたことが影響して、予想を上回る結果になるようであれば、米連邦準備理