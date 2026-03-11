◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国６―８イタリア（１０日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）イタリア大金星―。伏兵イタリアが、スーパースター軍団の米国代表を８―６で破る歴史的大勝利で３勝０敗とし、２大会連続の準々決勝に王手をかけた。優勝候補の筆頭とされる米国は猛反撃もあと一歩及ばず、手痛い初黒星で３勝１敗。イタリアは１１日（日本時間１２日）に２勝１敗のメキシコと対戦し、勝利すれば４戦全勝と