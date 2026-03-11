◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)大谷翔平選手が最後の挨拶で近藤健介選手にいたずらしました。連日多くのファンが東京ドームへ赴き侍ジャパンを全力応援。試合後には応援してくれたファンへお礼の挨拶をしますが、その際に代表選手が前に出てお辞儀してそれに続き全員がお辞儀する流れとなっています。暗黙の了解でその日試合で活躍した選手が代表として前に出ます。チェ