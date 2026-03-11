東日本大震災の発生から11日で15年。宮城県出身の俳優・宮世琉弥さん（22）が11日、自身のSNSを更新し、思いを明かしました。宮世さんは、小学生の時に被災。宮世琉弥の名前には、“宮”城から“世”界へという思いが込められているといいます。発生から15年となる3月11日を迎えたことについて、「時間が経つほど、出来事は少しずつ『過去』になっていく感覚があると思います」とつづり、「でも、あの日を経験した人たちにとっては