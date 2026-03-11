「オープン戦・阪神−西武」（１１日、甲子園球場）先発した阪神の新外国人、カーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝は４回３安打１失点で降板した。来日初となる甲子園でのマウンド。初回から２三振を奪って好発進を決めると、二回は１死一塁からカナリオを二ゴロ併殺。三回まで無失点投球を披露した。四回は安打と盗塁で１死二塁とされ、４番・ネビンに左前適時打。しかし後続を封じて最少失点で切り抜けた