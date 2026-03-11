11日の小松島競輪場のF1「日本名輪会カップ吉田実記念杯」2日目は体調不良による欠場者が多数発生したため、8R以降を中止、打ち切りとした。今後も拡大の可能性があり公正安全なレースができないと判断して、12日の開催も中止する。