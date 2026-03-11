「オープン戦、ＤｅＮＡ−広島」（１１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が先発し、３回２／３を５安打４失点（自責３）、２四球で降板した。初回、先頭の秋山に三塁内野安打を許すと、続く勝田に四球を与え無死一、二塁。３番・平川に適時右前打を浴び先制され、なおも１死一、三塁から佐藤啓の適時左前打で追加点を喫した。二回は３者凡退に抑え、三回は走者を出しながらも打たせて取る投球で無失点。四回、