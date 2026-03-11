タレントの南明奈（36）が11日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「たくさんの人に『可愛い！』って言ってもらえたこの日の私服は」と書き出した南。「@amerivintage のニットカーディガンとニットワンピ」と紹介して街中でのオフショットを披露した。ファンからは「明奈さん、かわいいです！！」「髪形も良すぎます！」「相変わらずオシャレですね」などのコメントが寄せられた。