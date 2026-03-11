U18世代の育成・強化の充実を目的とした「U18日清食品リーグ」では、今年度からトップリーグの下位4チームと各ブロックリーグの優勝チームが入替戦を戦うことになった。本稿では大会公式が実施した事前アンケートをもとに、入替戦出場チームの意気込みや注目選手を紹介。今回は開志国際高校（新潟県）の回答をピックアップする。 ◆■富樫英樹HC「走り続けスピーディー