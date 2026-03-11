丸藤シートパイルは後場急伸している。午後２時３０分ごろ、３月３１日を基準日として１株を５株に株式分割すると発表したことに加えて、２６年３月期の期末一括配当予想を１３０円から１８０円（前期１３０円）へ増額修正したことが好感されている。普通配当を増配するとともに、３月１日に創業１００周年を迎えたことを記念して記念配当１０円を実施する。 出所：MINKABU PRESS