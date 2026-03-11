クリングルファーマは後場急動意。上昇率は一時６％を超えた。きょう午後２時１５分ごろ、２６年９月期の単独業績予想を修正した。売上高予想を従来予想の７２００万円から３億３２００万円（前期比４．６倍）、最終損益予想を１１億７３００万円の赤字から１０億２０００万円の赤字（前期は９億１６００万円の赤字）に変更しており、株価の支援材料となっている。 米クラリス・バイオセラピューティクスから現