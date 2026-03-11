ABEMAが、2026年6月13日に行われる国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の無料生中継を行う。 （関連：新しい学校のリーダーズが“ダンス”で証明した価値『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』受賞の背景を紐解く） ABEMAでは、当日昼に一部部門の発表を行う『Premiere Ceremony』から、ノミネートアーティストが登場する『レッドカーペット』、授賞式『Grand Ceremony』といったイベント全編を無